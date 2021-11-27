27 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Киев не получит военную помощь в случае вооруженного нападения на страну.

Оксана Переможенко, , 15:45 — REGNUM Киев не получит военную помощь в случае вооруженного нападения на страну. Об этом 26 ноября заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает ТАСС.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Украина — это партнер НАТО, это не страна — член альянса. Наша статья о коллективной обороне — пятая статья [Североатлантического договора] не распространяется на Украину», — пояснил Столтенберг.

Заявление генерального секретаря НАТО обсудили на украинских телеграм-каналах «Наглый» и «Крокодил». Многие отметили, что было вполне ясно и без подобных заявлений, что НАТО не будет воевать за Украину.

Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе Nato.int

«Главный дядя из… [НАТО] снова заявил, что контора не будет воевать за Украину в случае вторжения России. Ну так… [чего] вы от нас хотите, черти?.. [Чего] вы свои лодки в Черное море присылаете для провокаций, если воевать не будете?» — отреагировал украинский журналист Максим Назаров на своем телеграм-канале «Наглый».

"Они хотят, чтоб Украина воевала. И создают ей видимость поддержки. А потом будет Грузия-2», — пишет Alex Z.

«Не только они. Зелёному (Зеленскому — О. П.) чтобы держаться у власти, тоже нужна войнушка», — ответил ему Александр.

«Так, а почему не послать и не попровоцировать, если такая отмороженная власть особей на Украине?» — задался вопросом Анжей А.

«Это мы должны воевать в угоду хозяев ради их поддержки и обеспокоенности», — с сарказмом добавил Виктор.

«Они хотят воевать с Россией до последнего украинца. Тема не нова», — написал Oleg.

ВСУ © U.S. Army Europe

«А кто-то на это надеялся? Наивные», — отметил Dmitriy.

«Ну правильно! Поддерживает, пока украинцы кредит платят исправно. А когда будет нечем, будет душить санкциями. А вы… [как] думали???» — поинтересовался Bucks.

«Не нужно смеяться. Действительно будут «поддерживать территориальную целостность»! Того, что останется. И вот уж тогда… Изменить что-либо будет невозможно!» — отметил Виктор К.

«Врагов мы вам нашли, а дальше сами», — с сарказмом пишет Павлик Э.

«Они только сталкивать лбами могут», — посетовал Сергей.

«А кто-то ещё думал, что НАТО впишется? Как они будут объяснять родственникам тех, кто погибнет там от рук агрессоров и главное за что? Спасали мир от Путина?» — недоумевает Сергей К.

«У людей причинно-следственные связи и логика отсутствует напрочь, если НАТО в 2014 году не впряглось, то сейчас — тем более», — подытожил IU.

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Напомним, ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что НАТО готово действовать на опережение в случае, если действия России будут угрожать Украине.

Алексей Резников President.gov.ua

«[Министры обороны США и Великобритании] меня заверили, что проходят очень серьёзные консультации между другими партнерами стран альянса и ЕС о готовности предпринять очень решительные шаги, причем на опережение», — сказал глава оборонного ведомства Украины.