Кемерово, 27 ноября 2021, 14:56 — REGNUM Горноспасателя Александра Заковряшина, который выжил после суток пребывания в аварийной шахте «Листвяжная» перевели в Кузбасскую больницу медицинской помощи им. М.А. Подгобунского. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв посещает пострадавших на шахте «Листвяжная»
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв посещает пострадавших на шахте «Листвяжная»
Ako.ru

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«Принято решение перевести Александра Заковряшина в эту больницу. Состояние остается стабильно тяжёлым, врачи опасаются осложнений на почки в связи с сильным переохлаждением, которое горноспасатель получил, пока выбирался из аварийной выработки. В этой клинике есть необходимое оборудование для оказания помощи в полном объёме», — уточнил губернатор.

Отметим, что на лечении в Кузбасской больнице скорой медицинской помощи им. М.А. Подгобунского находятся 11 человек, пострадавших во время аварии на шахте «Листвяжная». Шестеро из них — горноспасатели, пятеро — шахтёры.