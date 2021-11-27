Дзержинск, Нижегородская область, , 14:52 — REGNUM Уголовное дело по факту возгорания и взрывов на заводе им. Свердлова по производству боеприпасов в городе Дзержинске Нижегородской области возбудили следователи. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Уголовное дело Severpost.ru

«Следователями СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на место происшествия выехали следователи отдела по расследованию особо важных дел и криминалисты регионального следственного управления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее оперативно оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим на заводе им. Свердлова в Дзержинске поручил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову.

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