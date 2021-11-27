Москва, , 14:52 — REGNUM Мэра кузбасского Прокопьевска Вячеслава Старченко и спикера горсовета Наталью Бурдину исключили из партии «Единая Россия» из-за банкета во время траура по погибшим на шахте «Листвяжная», сообщил депутат Госдумы Евгений Ревенко («Единая Россия»).

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«Депутат городского совета Наталья Бурдина и бывший глава города Прокопьевска Вячеслав Старченко исключены из партии. Руководство регионального отделения, и комиссия партии по этике считают их действия недопустимыми и несовместимыми с членством в партии», — сказал Ревенко.

По словам секретаря Кузбасского регионального отделения партии, сенатора Алексея Синицына, на Старченко и Бурдиной лежала ответственность за исполнение решения губернатора Кузбасса Сергея Цивилева об объявлении траура.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил о том, что отправил в отставку мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко за банкет в день аварии на шахте «Листвяжная».

Вместе с тем депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») ранее сообщил о том, что вопрос партийной ответственности участников банкета — членов «Единой России» будет решаться на следующей неделе.

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