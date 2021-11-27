27 ноября 2021 | Время чтения меньше минуты

Москва, , 19:20 — REGNUM У представительства Кузбасса на Ленинском проспекте в Москве образовался стихийный мемориал. Москвичи несут цветы в память о погибших в шахте «Листвяжная».

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Стихийный мемориал в память о погибших на шахте «Листвяжная» у представительства Кузбасса в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Представительство Кузбасса в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Кузбасс скорбит о погибших Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Стихийный мемориал в память о погибших на шахте «Листвяжная» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москвичи принесли цветы и лампады к зданию представительства. Люди пишут слова поддержки жителям Кузбасса.

Москвичи принесли к представительству цветы в память о погибших горняках Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москвичи оставляют записки Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Цветы и каска в память о погибших Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Стихийный мемориал в память о погибших на шахте «Листвяжная» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москвичи оставляют записки Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Напомним, взрыв на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошёл 25 ноября. В результате взрыва погибло 46 шахтеров и 5 горноспасателей. Позже стало известно, что одному из спасателей удалось выжить.