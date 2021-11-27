Москва,
27 ноября 2021, 19:20 — REGNUM У представительства Кузбасса на Ленинском проспекте в Москве образовался стихийный мемориал. Москвичи несут цветы в память о погибших в шахте «Листвяжная».
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Стихийный мемориал в память о погибших на шахте «Листвяжная» у представительства Кузбасса в Москве
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Представительство Кузбасса в Москве
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Кузбасс скорбит о погибших
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Стихийный мемориал в память о погибших на шахте «Листвяжная»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Москвичи принесли цветы и лампады к зданию представительства. Люди пишут слова поддержки жителям Кузбасса.
Москвичи принесли к представительству цветы в память о погибших горняках
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Москвичи оставляют записки
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Цветы и каска в память о погибших
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Стихийный мемориал в память о погибших на шахте «Листвяжная»
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Москвичи оставляют записки
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Напомним, взрыв на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошёл 25 ноября. В результате взрыва погибло 46 шахтеров и 5 горноспасателей. Позже стало известно, что одному из спасателей удалось выжить.