Красноярск, , 14:41 — REGNUM Красноярский футбольный клуб «Енисей» обыграл команду «СКА-Хабаровск» в матче 25-ого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 27 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

Игра состоялась на поле стадиона «Футбол-арена Енисей» в Красноярске и закончилась в пользу гостей со счетом 3:1.

В составе победителей голы забили защитник Иван Лапшов (39-я), полузащитник Александр Ломакин (87-я) и форвард Анзор Саная (90-я).

Автором единственного гола «СКА-Хабаровска» стал нападающий Камран Алиев (90-я).

Отметим, по итогам матча в активе «Енисей» стало 35 очков, команда занимает девятое место в турнирной таблице ФНЛ. У «СКА-Хабаровска» 41 очко и чевертая строчка.