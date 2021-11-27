Омск, 27 ноября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В Омске с начала года зарегистрировано более 2,5 тыс. пожаров, четверть из которых произошла в жилых домах. В результате погибли 36 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Омской области.

55.mchs.gov.ru В Омске ликвидировали пожар в многоэтажном доме

Основными причинами возгораний являются неосторожное обращение с огнём, нарушения правил использования электрооборудования, в том числе обогревателей, неисправные печи и так далее.

В связи с этим сотрудники надзорного ведомства призвали жителей держать провода и кабели в исправном состоянии, не перегружать электросеть и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября произошло возгорание на шестнадцатом, последнем этаже офисного здания ТЦ «Festival City» в Омске. Из здания эвакуировались около 400 человек.

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