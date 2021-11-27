Лондон, , 14:38 — REGNUM Автомобилестроительные компании в Великобритании в октябре текущего года выпустили наименьшее количество автомобилей за последние 65 лет. Об этом свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Лондон. 1930

По данным SMMT, в октябре 2021 года в Великобритании было произведено 64,7 тыс. легковых автомобилей. В сравнении с тем же месяцем 2020 года объёмы производства упали на 41%. В целом прошедший месяц оказался для британского автопрома худшим октябрём с 1956 года.

Производство автомобилей в Великобритании сокращается четыре месяца подряд. Это объясняется глобальным дефицитом электронных компонентов, а также последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции.

Эксперты ожидают, что за 2021 год в Великобритании будет произведено менее 1 млн легковых и лёгких коммерческих автомобилей. К 2024 году объёмы производства должны вырасти до 1,2 млн авто.