Новосибирск, 27 ноября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 27 ноября, за прошедшие сутки был выявлен 391 случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 396 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались ещё семнадцать пациентов: мужчины в возрасте 37, 68 и 77 лет и женщины в возрасте 47, 89, 79, 62, 78, 74, 68, 56, 67, 66, 73, 77 лет и две женщины в возрасте 86 лет. Всего в регионе умерли 3753 человека», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрированы 81 542 случая заражения коронавирусом, в том числе у 8514 детей; 57 127 пациентов выздоровели (+113 за сутки).