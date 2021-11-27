Томск, , 14:21 — REGNUM Нижнекамский футбольный клуб «Нефтехимик» сыграл боевую вничью с томской командой «Томь» в матче 25-ого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 27 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

Игра состоялась на поле стадиона «Труд» в Томи и закончилась с ничейным счетом 1:1.

На гол полузащитник «Нефтехимика» Александра Юшина, забитый на 36-й минуте, хозяева ответили точным пенальти, назначенным в ворота гостей на 80-й минуте, в исполнении хавбека Александра Ставпеца.

Отметим, это был последний тур ФНЛ в нынешнем году и теперь команды уходят на зимний перерыв. По итогам матча в активе «Нефтехимик» стало 41 очко, клуб занимает пятое место в турнирной таблице. У «Томи» 31 очко и двенадцатая строчка.