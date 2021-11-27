Куру, Франция, 27 ноября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Специалисты предприятий Роскосмоса вывезли ракету-носитель «Союз-СТ-Б» на стартовую площадку космодрома «Куру» во Французской Гвиане. 27 ноября об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

amanderson2 Космодром Куру

Вывоз ракеты-носителя на стартовый стол прошёл в рамках работ по графику первого стартового дня. Ракета «Союз-СТ-Б» будет использоваться для вывода на орбиту двух спутников европейской навигационной системы Galileo, являющейся аналогом российской ГЛОНАСС и американской GPS.

При проведении стартов с космодрома «Куру» сборка трёх ступеней носителя и космической головной части проводится непосредственно на пусковой установке. На 27 ноября запланированы операции по стыковке первой и второй ступени ракеты и начало работ по стыковке носителя с космической головной частью. Запуск назначен на 2 декабря 2021 года.

Оператором пусков с космодрома «Куру» является французская компания Arianespace. Запуски российскими носителями проводятся по контракту с Главкосмосом — внешнеэкономическим подразделением Роскосмоса.