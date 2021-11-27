Новосибирск, , 14:11 — REGNUM Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, компания AB InBev Efes и компания «Сибирское стекло» подписали соглашение, в рамках которого в регионе будет реализовываться проект по сбору и переработке стеклотары. Об этом сообщило региональное правительство.

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Уточняется, что сотрудничество подразумевает реализацию экологических проектов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Ожидается, что в рамках достигнутых договоренностей к концу 2024 года доля вторичного сырья при выпуске стеклобутылки на территории Новосибирской области составит не менее 40%. По оценкам экспертов, это обеспечит сокращение выбросов углекислого газа не менее чем на 7,5%, и снизит потребление энергии более чем на 3,5%.