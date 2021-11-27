Ярославль, 27 ноября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Количество автобусов на городских маршрутах в Ярославле увеличится в 1,5 раза. Об этом на брифинге с журналистами ярославских телекомпаний рассказал врио губернатора Михаил Евраев.

City-yaroslavl.ru Автобус в Ярославле

«До конца следующей недели новые перевозчики должны вывести на городские маршруты около 140 автобусов. До 15 декабря еще 110, — сообщил Михаил Евраев. — Это именно то количество, которого не хватало городу для нормальной работы транспорта. Потому что мы не хотим немножко улучшить ситуацию. Мы хотим ее улучшить кардинально. Чтобы люди могли ездить не в переполненных автобусах и не мерзли на остановках».

Врио губернатора сообщил, что в Ярославль дополнительно приедет порядка 400 водителей. Перевозчики командируют необходимое количество персонала и обеспечат их проживание. Мэрия уже подобрала общежитие. Михаил Евраев вместе с мэром Ярославля уже осмотрел его.

«Это временная мера, и мы бы хотели, чтобы потом работали местные водители, — сказал Михаил Евраев. — Но сейчас нам надо решить проблему быстро, в моменте. Наша задача предоставить жителям качественное транспортное обслуживание».

Новые договоры заключаются с перевозчиками до середины июля. Далее город перейдет на пятилетние контракты, конкурсные процедуры по которым будут запущены весной.

По словам Михаила Евраева, областной бюджет поможет городу с финансированием компенсации перевозчикам. Оценивать работу транспорта будут, в первую очередь, сами ярославцы.

«Я смотрю что происходит в том числе в своих соцсетях, получаю информацию от центра управления регионом, из СМИ, — сказал Михаил Евраев. — Мы рассчитываем, что ярославцы уже в конце следующей недели должны почувствовать первые позитивные изменения».

Как сообщили в региональном правительстве, стоимость проезда в Ярославле останется без изменений.