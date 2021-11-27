Количество автобусов на маршрутах Ярославля вырастет в полтора раза
Ярославль, 27 ноября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Количество автобусов на городских маршрутах в Ярославле увеличится в 1,5 раза. Об этом на брифинге с журналистами ярославских телекомпаний рассказал врио губернатора Михаил Евраев.
Врио губернатора сообщил, что в Ярославль дополнительно приедет порядка 400 водителей. Перевозчики командируют необходимое количество персонала и обеспечат их проживание. Мэрия уже подобрала общежитие. Михаил Евраев вместе с мэром Ярославля уже осмотрел его.
Новые договоры заключаются с перевозчиками до середины июля. Далее город перейдет на пятилетние контракты, конкурсные процедуры по которым будут запущены весной.
По словам Михаила Евраева, областной бюджет поможет городу с финансированием компенсации перевозчикам. Оценивать работу транспорта будут, в первую очередь, сами ярославцы.
Как сообщили в региональном правительстве, стоимость проезда в Ярославле останется без изменений.