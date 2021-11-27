Сочи, Краснодарский край, 27 ноября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Российские саночники Андрей Богданов и Юрий Прохоров стали вторыми в соревнованиях саней-двоек на этапе Кубка мира (КМ) по санному спорту, который проходит в Сочи. Об этом 27 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Санный спорт

Второй результат спортсменов из России составил 1.39,903 минуты, они отстали на 0,120 секунды от победителей — представителей Латвии Андриса Шиц и Юриса Шиц.

Третье место завоевали представители ФРГ Тобиас Вендль и Тобиас Арльт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский спортсмен Сергей Ридзик стал победителем в дисциплине «ски-кросс» на соревнованиях, которые проходят в рамках этапа Кубка мира по этому виду спорта в Пекине.