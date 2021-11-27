Женева, Швейцария, 27 ноября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Техническая консультативная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по эволюции вируса SARS-CoV-2 предупредила, что новый штамм коронавируса «Омикрон» может распространяться быстрее, чем другие варианты. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

(сс) Yann Forget Штаб-квартира ВОЗ в Женеве

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Собрание консультативной группы прошло 26 ноября. Эта встреча была проведена в связи с появлением нового варианта вируса SARS-CoV-2, получившего обозначение B.1.1.529.

На встрече новому штамму было присвоено название «Омикрон». Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом в сравнении с другими штаммами коронавируса.

«Этот вариант имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство», — отметили в ВОЗ.

В настоящее время эксперты ВОЗ продолжают изучать возможное влияние нового штамма на дальнейшее распространение коронавирусной инфекции. ВОЗ рекомендует правительствам стран усилить эпидемиологический надзор.

Новый вариант коронавируса был впервые выявлен в ЮАР и Ботсване. 26 ноября в Бельгии был зафиксирован первый в Европе случай заражения штаммом «Омикрон».