Екатеринбург, 27 ноября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. В Екатеринбурге женщина 1992 года рождения перевела мошенникам около миллиона рублей. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

В полицию она обратилась 27 ноября. По словам пострадавшей, аферисты убедили её взять несколько кредитов и перевести деньги им.

Гражданка пояснила полицейским, что ранее слышала о таком виде мошенничества. По её словам, неизвестные оказали на неё психологическое воздействие.