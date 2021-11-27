Калуга, , 13:39 — REGNUM Около 300 детей — победителей проектов научного направления Российского движения школьников собрались в Калуге, чтобы за два дня окунуться в мир науки и современных технологий. Для участников подготовлена увлекательная программа: экскурсии в планетарий и Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, мастер-классы, выставка технологий, игры и викторины.

Ирина Плещева РДШ

Всероссийский научный фестиваль «Плоды науки» стартовал в зале Инновационного Культурного центра и Калужской областной филармонии. На торжественной церемонии открытия участников приветствовала исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва.

«Ребята, я не устаю повторять, что ум и интеллект — это не то, что в жизни можно один раз приобрести, положить в кармашек, носить, а при необходимости пользоваться. Так не получится. Нужно постоянно из этого кармашка доставать, прокачивать дополнительными знаниями, навыками, читать очень много. Вы делаете уже невероятные вещи, продолжайте это делать, чтобы наша страна гордилась тем, что вы создаёте. Я желаю вам в этом удачи!» — сказала руководитель РДШ.

Обращаясь к участникам фестиваля, заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов сказал, что регион заинтересован в молодых ученых: «Мы развиваем новую экономику, основанную на инновационном развитии — и все основные предприятия, которые в Калужской области расположены, они как раз формируют научно-технический потенциал себе и, естественно, готовы открыть все двери именно для вас. Мы думаем, что, посмотрев на Калугу с разных сторон, вы увидите здесь будущее, в том числе, для самореализации. Мы заинтересованы в каждом из вас».

На протяжении двух дней для ребят будет работать выставка последних научно-технических достижений, которую организовали партнеры научного направления Российского движения школьников. Ими стали: компания «Геоскан», Академия «Технолаб», Московский государственный университет, Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и фестиваль науки для школьников «WOW! HOW?».

Почетным гостем научного фестиваля РДШ стала и заместитель начальника Управления президента Российской Федерации по научно-образовательной политике Юлия Линская: «На самом деле, очень здорово, что вы все здесь собрались. Что вы все увлечены наукой. Наука вокруг нас. Наука — это очень интересно. Наука — это здорово! Государство сегодня очень много внимания уделяет и научно-технологическому развитию. В этом году у нас Год науки и технологий. Мы надеемся, что это только старт Года науки и технологий. На самом деле наука всегда актуальна, не только в этом году, всегда. И очень здорово, еще раз, что вы этим всем занимаетесь. Хочу сказать, что великие открытия начинаются с маленького шага. И я вам желаю каждому этот шаг сделать. Тогда вас ждут, и нас всех ждут великие открытия и великие ученые в нашей стране!»

Слова Юлии Линской поддержала директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Наталья Наумова, котораяподелилась мнением психологов о том, что первое осознанное слово, сказанное ребёнком в жизни — это слово «почему».

"И я хочу вам пожелать, чтобы вы сохранили это чудо и желали задавать это слово почему. Потому что наш мир и космос созданы так, что у нашего поколения ещё миллион вопросов. Обязательно формируйте вопрос «почему», находите ответы на эти вопросы! Ведь всё, что сегодня делается в национальных проектах, в Министерстве просвещения Российской Федерации, и все наши коллеги, и Российское движение школьников: всё это имеет свою цель — создать условия для того, чтобы вы стали первооткрывателями по тем темам, которые сегодня научно разрабатываются со школьной скамьи. И я хочу каждому из вас пожелать, чтобы, совершая открытия, вы испытывали чувство полёта, потому что только это чувство даёт настоящую свободу, веру в себя и безграничные возможности!» — обратилась к участникам фестиваля Наталья Наумова.

Кроме того, в образовательную программу включены: лекторий с ведущими учеными, детская научная конференция и профориентационные встречи. Всероссийский научный фестиваль РДШ «Плоды науки» нацелен на повышение интереса к науке среди школьников, поддержку их стремлений, формирование детского научного сообщества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана указом Президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. В настоящий момент Российское движение школьников объединяет более 25 000 школ — это более 1,5 млн участников из 85 субъектов РФ, среди которых школьники, их родители и учителя. И реализует 27 федеральных проектов различной направленности: экология, добровольчество, медиа, спорт, дизайн, самоуправление. Три из них входят в национальный проект «Образование».