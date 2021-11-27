В Калуге проходит Всероссийский научный фестиваль «Плоды науки»
Калуга, 27 ноября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Около 300 детей — победителей проектов научного направления Российского движения школьников собрались в Калуге, чтобы за два дня окунуться в мир науки и современных технологий. Для участников подготовлена увлекательная программа: экскурсии в планетарий и Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, мастер-классы, выставка технологий, игры и викторины.
Всероссийский научный фестиваль «Плоды науки» стартовал в зале Инновационного Культурного центра и Калужской областной филармонии. На торжественной церемонии открытия участников приветствовала исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва.
Обращаясь к участникам фестиваля, заместитель губернатора Калужской области КонстантинГоробцов сказал, что регион заинтересован в молодых ученых: «Мы развиваем новую экономику, основанную на инновационном развитии — и все основные предприятия, которые в Калужской области расположены, они как раз формируют научно-технический потенциал себе и, естественно, готовы открыть все двери именно для вас. Мы думаем, что, посмотрев на Калугу с разных сторон, вы увидите здесь будущее, в том числе, для самореализации. Мы заинтересованы в каждом из вас».
На протяжении двух дней для ребят будет работать выставка последних научно-технических достижений, которую организовали партнеры научного направления Российского движения школьников. Ими стали: компания «Геоскан», Академия «Технолаб», Московский государственный университет, Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и фестиваль науки для школьников «WOW! HOW?».
Почетным гостем научного фестиваля РДШ стала и заместитель начальника Управления президента Российской Федерации по научно-образовательной политике ЮлияЛинская: «На самом деле, очень здорово, что вы все здесь собрались. Что вы все увлечены наукой. Наука вокруг нас. Наука — это очень интересно. Наука — это здорово! Государство сегодня очень много внимания уделяет и научно-технологическому развитию. В этом году у нас Год науки и технологий. Мы надеемся, что это только старт Года науки и технологий. На самом деле наука всегда актуальна, не только в этом году, всегда. И очень здорово, еще раз, что вы этим всем занимаетесь. Хочу сказать, что великие открытия начинаются с маленького шага. И я вам желаю каждому этот шаг сделать. Тогда вас ждут, и нас всех ждут великие открытия и великие ученые в нашей стране!»
Слова Юлии Линской поддержала директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха НатальяНаумова, котораяподелилась мнением психологов о том, что первое осознанное слово, сказанное ребёнком в жизни — это слово «почему».
Кроме того, в образовательную программу включены: лекторий с ведущими учеными, детская научная конференция и профориентационные встречи. Всероссийский научный фестиваль РДШ «Плоды науки» нацелен на повышение интереса к науке среди школьников, поддержку их стремлений, формирование детского научного сообщества.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана указом Президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. В настоящий момент Российское движение школьников объединяет более 25 000 школ — это более 1,5 млн участников из 85 субъектов РФ, среди которых школьники, их родители и учителя. И реализует 27 федеральных проектов различной направленности: экология, добровольчество, медиа, спорт, дизайн, самоуправление. Три из них входят в национальный проект «Образование».