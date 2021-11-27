Боровск, Калужская область, , 13:46 — REGNUM В Калужской области утвердили границы и определили режим особой охраны памятника природы регионального значения «Парк и сад усадьбы Сатино». Площадь особо охраняемой природной территории составила 44 гектара, сообщает 27 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на областное министерство природных ресурсов и экологии.

Памятник природы регионального значения «Парк и сад усадьбы Сатино» Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

Усадьба с деревянной Троицкой церковью и двумя мучными мельницами существовала в Сатино во второй половине XVIII века и принадлежала помещикам Загряжским. Входящий в нее парк состоял из нескольких зон, отличных по характеру и времени посадок. Центральная зона представляла собой партеры перед южным и северным фасадами дома, средняя — «плодовитый сад», северная — большую поляну, а южная — липовый парк. Весь парковый комплекс был окружен рядами лип, кленов и вязов, высаженных вдоль пограничного вала и рва.

В настоящее время основным типом растительности на территории парка усадьбы Сатино является липняк. Средний возраст деревьев составляет 100−120 лет. Частично сохранились на территории усадьбы и старые яблони. Фрагментарно сохранившиеся липовые рощи, аллеи с вязами и старый яблоневый сад представляют большой интерес как образец парково-хозяйственной усадьбы XVIII века.

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