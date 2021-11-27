Москва, , 13:32 — REGNUM Приветствие участникам чемпионата Европы (ЧЕ) по дзюдо среди смешанных команд, который проходит в Уфе, направил президент России Владимир Путин. Телеграмма российского лидера 27 октября обнародована на сайте Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Проведение в нашей стране столь престижных международных состязаний — это признание высокого авторитета отечественной школы дзюдо, её готовности расширять горизонты и обогащать традиции единоборств новыми достижениями», — говорится в телеграмме.

Также Путин отметил, что чемпионат среди смешанных команд является сравнительно молодым форматом соревнований, однако последний уже успел завоевать интерес и профессионалов, и любителей боевых искусств, а также был включён в программу Игр XXXII Олимпиады в Токио.

«Уверен, что нынешняя встреча сильнейших дзюдоистов Европы пройдёт на достойном организационном уровне, запомнится честными, бескомпромиссными поединками, мастерством участников, радостью побед и триумфов, будет способствовать популяризации дзюдо, его идеалов и ценностей», — добавил глава Российского государства, пожелав также участникам соревнований успехов и удачи.