Москва, , 13:31 — REGNUM Правительство РФ установило порядок определения «границ бедности» и показателя «уровень бедности» в целом по стране и по ее регионам.

Правительство РФ Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

Базовые границы бедности в целом по РФ (субъектам РФ) устанавливаются на уровне величин прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по РФ (ее субъектам), установленных за IV квартал 2020 года, следует из постановления правительства от 26 ноября.

Одновременно устанавливается, что значения границ бедности на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по РФ и ее регионам «определяются путем умножения значений базовых границ бедности на индекс потребительских цен за отчетный квартал или год к IV кварталу 2020 года, полученный цепным методом, в целом по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме негативно оценили новую методику, предложенную Минтрудом. В комитете Госдумы по труду и соцполитике считают, что главное — чтобы количество граждан, официально признанных бедными, при этом сокращалось, и не статистическими инструментами, не «формально-отчетным» подходом, а именно с помощью реального повышения доходов.

Ранее Госдума приняла законы о размере прожиточного минимума и МРОТ.

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