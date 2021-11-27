Вашингтон, , 13:16 — REGNUM Российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой дня в североамериканской Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба НХЛ.

Александр Овечкин Michael Miller

В победном матче своей команды с клубом «Флорида Пантерз» (4:3) 36-летний российский хоккеист оформил хет-трик. В результате в активе Овечкина стало 748 шайб за время его заокеанской карьеры, и он находится на четвертом месте по этому показателю. При этом третье место по числу забитых шайб у Яромира Ягра (766 голов), второе — у Горди Хоу (801) и первое — у Уэйна Гретцки (894).

Второй звездой дня стал российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов, набравший четыре очка (шайба + три результативные передачи) в победном матче своей команды с «Виннипег Джетс» (7:1).

Третьей звездой дня в НХЛ признали голкипер «Анахайм Дакс» Энтони Столарца, сумевшего сыграть «на ноль» в победном матче своего клуба с «Оттава Сенаторз», отразив все 34 броска по своим воротам.