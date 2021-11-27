Москва, , 13:03 — REGNUM В российское законодательство пора вносить изменения, которые не позволят выходить сухими из воды собственникам объектов, где происходят аварии и трагедии, как на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 ноября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Владельцы «Листвяжной» скорее всего выйдут сухими из воды. Ну, выпишут штраф на компанию — она и так вся в долгах, посадят директора — они нового назначат. А наплевательское отношение к безопасности производства, экономия на жизни и здоровье людей останутся. А значит и опасность новых трагедий сохранится. Это серьезная и неоднозначная правовая проблема, которая нуждается в тщательной проработке и законодательном регулировании. Оставлять все как есть нельзя, иначе эта череда катастроф никогда не прекратиться», — заявил Миронов.

«Листвяжной» владеет компания «СДС-Уголь», отметил парламентарий.

«Там все шло к трагической развязке. Весной этого года шахту проверял Ростехнадзор, обнаружил 139 нарушений. Тогда к административной ответственности привлекли само юрлицо и более 20 должностных лиц и сотрудников. Однако ничего не изменилось», — констатировал он.