Москва, 27 ноября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Кинопродюсеру Марку Рудинштейну, ранее госпитализированному с инфарктом, провели срочную операцию, и он пребывает в крайне тяжелом состоянии. Об этом 27 ноября сообщает Телеграмм-канал Mash.

Med.ru Реанимация

«Марку Рудинштейну провели срочную операцию. Он находится в крайне тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, по данным ТГ-канала, 75-летнему продюсеру провели операцию по формированию искусственного отверстия в шее — трахеостомию, и он остается подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в реанимационном отделении.

«Вследствие обширного ишемического инсульта у Марка Григорьевича сильно поражён мозг», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября стало известно, что кинопродюсер, создатель кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн, ранее попавший в больницу с инфарктом, был подключен к ИВЛ.