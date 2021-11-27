Москва, , 12:56 — REGNUM Минприроды хочет протолкнуть двусмысленное постановление, которое узаконит капитальную застройку лесов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 ноября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Экологическая ситуация в больших городах и так неблагополучная, не говоря уже о социальном напряжении. Теперь у людей хотят отнять лес, чтобы строить там дачи и гостиницы для богатых. Призываю министерство отказаться от неё», — заявил Миронов, отметив, что большинство экологических организаций уже выступили против этой идеи.

Минприроды представило новый перечень объектов, строительство которых разрешено в лесах. По мнению экологов, это может привести к их застройке, размытые формулировки проекта не исключает возведения на лесных участках коттеджей, гостиниц и так далее.

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