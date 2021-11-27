Москва, 27 ноября 2021, 12:56 — REGNUM Минприроды хочет протолкнуть двусмысленное постановление, которое узаконит капитальную застройку лесов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 ноября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Экологическая ситуация в больших городах и так неблагополучная, не говоря уже о социальном напряжении. Теперь у людей хотят отнять лес, чтобы строить там дачи и гостиницы для богатых. Призываю министерство отказаться от неё», — заявил Миронов, отметив, что большинство экологических организаций уже выступили против этой идеи.
Минприроды представило новый перечень объектов, строительство которых разрешено в лесах. По мнению экологов, это может привести к их застройке, размытые формулировки проекта не исключает возведения на лесных участках коттеджей, гостиниц и так далее.
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