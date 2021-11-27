Симферополь, , 12:55 — REGNUM Более 3,5 тысяч саженцев ясеня высадили сегодня в Симферопольском лесничестве. Таким образом завершилась крупнейшая лесовосстановительная акция России сезона 2021. В финальном мероприятии акции «Сохраним лес» приняли участие более 70 человек.

Саженцы Дарья Драй, ИА REGNUM

«В этом году в Крыму в ходе акции посадили более 650 тысяч деревьев — это хороший вклад в общее дело, — сказал заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов, — Всероссийская акция «Сохраним лес» проходит уже третий год и за это время по всей стране было высажено уже более 150 миллионов деревьев.

Ее поддержали представители федеральной и региональной властей, студенты, добровольцы и команда «Молодёжки ОНФ».

«Тысячи ребят из нашей команды «Молодёжки ОНФ» уже три года участвуют в акции по всей стране. Здорово, что каждый год к нам присоединяются все больше людей. Я сам только в прошлом году впервые увидел, как выглядит саженец дуба, когда высаживали лес в Сакском лесничестве. Сегодняшнее место высадки расположено недалеко от Симферополя, поэтому мы сможем приезжать сюда и помогать ухаживать за ясенями, особенно в первый год, когда им потребуется прополка», — рассказал участник команды «Молодёжки ОНФ» в Крыму Александр Задорожный.

По информации заместителя министра природных ресурсов и экологии России Сергея Аноприенко, 2021 год наглядно показал, что акция «Сохраним лес» имеет большой потенциал. В этом году удалось высадить рекордные 70 миллионов деревьев.

«В этом году в акции поучаствовали на 200 тысяч человек больше, чем в прошлом. Выросло число участников из волонтерских организаций и корпоративных волонтеров. Все это говорит о том, что интерес к акции растет, ее роль в лесовосстановительной деятельности становится все более заметной. За три года нам удалось создать условия, при которых все больше людей могут внести свой вклад в заботу об экологии России», — заявил Сергей Аноприенко.

В этом году особый акцент был сделан на регионы, пострадавшие во время лесных пожаров летом 2021 года. Старт акции был дан в Якутии в августе, с посадки в Хатыминском участковом лесничестве десяти тысяч сеянцев сибирского кедра. Место для старта акции «Сохраним лес» выбрали не случайно. В 2008—2009 годы здесь также бушевали сильные лесные пожары. В первой высадке вместе с руководством и жителями республики также принимали участие добровольцы «Молодёжки ОНФ». Как раз в это время волонтеры помогали жителям села Бясь-Кюель справиться с последствиями лесных пожаров.

«В тесном взаимодействии с правительством Якутии участники «Молодёжки ОНФ» не только восстанавливали хозпостройки, пострадавшие после пожара, но также помогали сотрудникам Рослесхоза создавать минерализованные полосы, проводили опашку вокруг села, ликвидировали тлеющие торфяники. Это стало уже доброй традицией — если команда работает в зоне ЧС, по завершении, участники высаживают деревья, поддерживая таким образом, большое экологическое движение по восстановлению лесов», — отметил депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в ГД, первый зампред комитета по молодежной политике, руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Кроме того, в этом году в рамках акции «Сохраним лес» была запущена новая инициатива «Дерево жизни»: молодые семьи, в которых появился малыш, будут получать уникальный подарок — сертификат, который дает возможность не только посадить дерево, но и назвать его в честь своего ребенка. Начиная со следующего года сертификаты на посадку деревьев будут вручаться семьям в ЗАГСах или в роддомах, как часть подарочного набора. Для того, чтобы принять участие в высадках, родителям будет нужно зарегистрироваться на официальном сайте акции «Сохраним Лес» (сохранимлес.рф).

В мероприятиях по высадке деревьев традиционно приняли участие все 85 регионов России. Всего на интерактивной карте проекта на сайте сохранимлес. рф в 2021 году было зарегистрировано свыше четырех тысяч точек высадок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM впервые всероссийская акция «Сохраним лес» была проведена в стране в 2019 году. За 3 года было высажено 150 миллионов деревьев. Экологическая инициатива стала по праву считаться одной из крупнейших в России. Организаторами акции выступают АНО «Сад памяти», Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства и АНО «Национальные приоритеты».