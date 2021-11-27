Новосибирск, 27 ноября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 27 ноября, и завтра, 28 ноября, ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Bookmix.ru Метель

Так, сегодня, 27 ноября, днем ожидается −6…−8 °С, ветер юго-западный 8−13 м/с, местами порывы до 18 м/с, небольшой снег, местами метель, на дорогах — местами гололедица.

В воскресенье, 28 ноября, ночью −7…−9 °С с небольшим повышением к утру, днем −4…−6 °С, ветер юго-западный, ночью 8−13 м/с, местами порывы до 18 м/с, днем 6−11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Днём местами умеренный снег, метель.

В понедельник, 29 ноября, температура ночью −10…−12 °С, днем −6…−8 °С, ветер юго-западный 4−9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с. Ночью небольшой снег, днём преимущественно без осадков.