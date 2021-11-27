Обнинск, Калужская область, , 13:03 — REGNUM Подписание ряда соглашений между Россией и Венгрией стало результатом XIV заседания российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, состоявшегося под председательством министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко и министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто 26 ноября в Обнинске. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

На XIV заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Обнинске Калужской области Admoblkaluga.ru

Открывая заседание комиссии, губернатор Калужской области Владислав Шапша поблагодарил организаторов за выбор Обнинска местом её проведения.

«Развитие всестороннего сотрудничества с Венгрией имеет для Калужской области большое значение. В 2013 году одними из первых среди российских регионов мы подписали Соглашение о развитии сотрудничества с министерством национальной экономики Венгрии. С тех пор наши связи крепнут. Растёт внешнеторговый оборот. По итогам прошлого года он увеличился на 34% и составил 177 млн долларов США», — отметил Владислав Шапша.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко подчеркнул, что Венгрия входит в десятку стратегических торговых партнеров России. В числе приоритетных направлений сотрудничества федеральный министр назвал здравоохранение, фармацевтику, атомную энергетику, энергобезопасность, развитие транспортной промышленности и инфраструктуры, а также реализацию совместных проектов по освоению космоса. По словам министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, 2021 год стал самым успешным во взаимоотношениях России и Венгрии, поскольку был отмечен реализацией серьезных проектов. В числе наиболее важных задач на перспективу министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии назвал строительство атомной электростанции в Бокше, реализацию крупного транспортно-логистического проекта по транспортировке грузов из Китая в Центральную Европу через Россию, сотрудничество в космической отрасли и сельском хозяйстве.

В рамках работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству был подписан ряд соглашений в различных сферах. Российско-венгерская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству была создана в 2005 году с целью развития взаимовыгодного взаимодействия между Россией и Венгрией.

Читайте ранее в этом сюжете: На 42% вырос товарооборот между Венгрией и Россией за 9 месяцев