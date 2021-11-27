Томск, 27 ноября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Супругу мэра Томска Галину Кляйн признали виновной в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Tomskbeer.ru Галина Кляйн

По данным обвинения, в ноябре 2020 года женщина ударила правоохранителя, который прибыл в её квартиру для проведения обыска в рамках расследования уголовного дела против её супруга Ивана Кляйна.

«Государственный обвинитель, с учётом возраста, состояния здоровья и положительной характеристики подсудимой, указал на возможность её исправления в условиях, не связанных с изоляцией от общества», — отметили в надзорном ведомстве.

В результате судья приговорил виновную к 2 годам лишения свободы условно.

Как сообщало ИА REGNUM, мэра Томска задержали год назад по обвинению в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Кляйн временно отстранён от должности главы города. В настоящее время он находится под домашним арестом.

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