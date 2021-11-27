Красноярск, 27 ноября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Красноярске стартовал первый окружной форум «Российская креативная неделя — Сибирь». Представители бизнеса, государства, институтов развития и лидеры мнений встретились на площадке арт-резиденции «Каменка», чтобы обсудить развитие креативной экономики региона.

Иван Шилов, ИА REGNUM Красноярск

Официальным открытием стало пленарное заседание"CREATIVE SPRINT SIBERIA»: активация экономики нового поколения».

Приветствуя гостей и участников форума, губернатор Красноярского края Александр Усс отметил: «У Красноярского края сегодня есть серьёзный потенциал для развития творческой индустрии. Сейчас в этой сфере у нас занято свыше 11 тысяч человек, порядка 5 тысяч предпринимателей и организаций. По большей части они работают в сфере информационных технологий, рекламы, издательской деятельности, а также моды и дизайна. Мы гордимся нашими дизайнерами, создавшими образ Универсиады-2019. Талантливые и влюблённые в дело люди открыли здесь институт гастрономии. Место, где мы сейчас находимся — Каменка — изначально было создано творческой молодёжью Красноярска. И подобных примеров в нашем крае очень много. Важная предпосылка развития креативных индустрий — это востребованность, приближенность к потребителю. Творчество, которое даёт прикладные результаты, всегда будет пользоваться спросом».

Одним из модераторов встречи выступила руководитель «Роскультцентра», директор форума МаринаАбрамова: «Наш трёхдневный креативный брейншторм — это 250 лучших представителей креативного бизнеса и институтов развития, а также представители 18 регионов, которые совместно обсуждают и предлагают решения для развития креативного потенциала Сибири. Такой формат позволит спорить, предлагать, открыто общаться с представителями Администрации Президента, и руководителями регионов Сибири — влиять на развитие среды своего региона и своего бизнеса. Это уникальная возможность. Важно её не упустить и присоединиться хотя бы онлайн».

Сергей Новиков, начальник управления президента РФ по общественным проектам:«Пока мы, как государственная власть, еще думаем как помогать креативным индустриям, эти огромные кластеры людей и проектов вносят большой вклад в ВВП страны, они уже есть, живут и развиваются. Задача государства — создать условия для развития творческих сообществ, — сказал Сергей Геннадьевич. — Когда мы занимаемся креативными индустриями, мы занимаемся развитием экономического потенциала регионов».

В первый день на площадке форума состоялось около 30 мероприятий — дискуссии, круглые столы, презентации, подписание соглашений важных для развития креативной индустрии Красноярского края. Работали тематические партнёрские сессии от Яндекс, РОСКИНО, Ассоциации коммуникационных агентств России, Ассоциации продюсеров кино и телевидения, коммуникационного агентства Monstars. Участники обсудили изменение подходов брендов к способам коммуникации, брендинг и дизайн, образование в креативных индустриях, текущее состояние креативной экономики в разных территориях Сибири и другие вопросы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, форум в Красноярске проходит в рамках Международного года креативной экономики, объявленного ООН, и Года науки и технологий России. Организаторы: ФГБУ «Роскультцентр» и Правительство Красноярского края.