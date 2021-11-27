27 ноября 2021 | Время чтения 1 мин

Наталья Стрельцова, , 15:43 — REGNUM Московская специализированная выставка «Гранд-Текстиль» — это масштабная ярмарка, представляющая все грани текстильного творчества: дизайнерскую одежду, винтажные наряды, домашний текстиль, кружево, куклы, всевозможные материалы, ткани, аксессуары для рукоделия и много другое.

Куклы. Чувашское платье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Шкатулка рукодельницы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Наброски тушью Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке авторского текстиля мастера, работающие с тканями, войлоком, вышивкой, пряжей, батиком, лоскутным шитьем и кожей представляют свои проекты и работы. В программе выставки лекции, в которых профессионалы своего дела рассказывают об истории возникновения и людях, создававших и создающих моду в дизайне одежды, в интерьерном текстиле. Проводятся параллели с прошлым и как проявляются в современном мире текстиля.

Олег Зайцев на выставке «Гранд-Текстиль» в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Перформанс. Татьяна Хлебникова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Перформанс. Татьяна Хлебникова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Перформанс «Платье художника». Елена Теплицкая Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Перформанс «Уютный мир лоскутного житья». Татьяна Лазарева Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лекция «Бисерные платья эпохи ар деко». Татьяна Нагорских Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Этой выставкой мы признаемся в любви величественному и изысканному миру текстиля», — пишут организаторы выставки.

На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Элемент кимано Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Рисунок на ткани кимано Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Кимано на выставке «Гранд-Текстиль» в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Букет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке проходят перфомансы, показы новых коллекций известных мастеров и награждение участников конкурсов. Формат выставки-ярмарки позволяет приобрести понравившееся уникальное авторское произведение. Выставка проходит в Москве с 24 ноября по 28 ноября 2021 года в здании на Тишинской площади, дом 1.