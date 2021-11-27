Наталья Стрельцова,
27 ноября 2021, 15:43 — REGNUM Московская специализированная выставка «Гранд-Текстиль» — это масштабная ярмарка, представляющая все грани текстильного творчества: дизайнерскую одежду, винтажные наряды, домашний текстиль, кружево, куклы, всевозможные материалы, ткани, аксессуары для рукоделия и много другое.
Куклы. Чувашское платье
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Шкатулка рукодельницы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Наброски тушью
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке авторского текстиля мастера, работающие с тканями, войлоком, вышивкой, пряжей, батиком, лоскутным шитьем и кожей представляют свои проекты и работы. В программе выставки лекции, в которых профессионалы своего дела рассказывают об истории возникновения и людях, создававших и создающих моду в дизайне одежды, в интерьерном текстиле. Проводятся параллели с прошлым и как проявляются в современном мире текстиля.
Олег Зайцев на выставке «Гранд-Текстиль» в Москве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Перформанс. Татьяна Хлебникова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Перформанс. Татьяна Хлебникова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Перформанс «Платье художника». Елена Теплицкая
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Перформанс «Уютный мир лоскутного житья». Татьяна Лазарева
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Лекция «Бисерные платья эпохи ар деко». Татьяна Нагорских
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
«Этой выставкой мы признаемся в любви величественному и изысканному миру текстиля», — пишут организаторы выставки.
На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Элемент кимано
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Рисунок на ткани кимано
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Кимано на выставке «Гранд-Текстиль» в Москве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Букет
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Гранд-Текстиль» в Москве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке проходят перфомансы, показы новых коллекций известных мастеров и награждение участников конкурсов. Формат выставки-ярмарки позволяет приобрести понравившееся уникальное авторское произведение. Выставка проходит в Москве с 24 ноября по 28 ноября 2021 года в здании на Тишинской площади, дом 1.