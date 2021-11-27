Кемерово, , 12:46 — REGNUM В Кемеровской области возобновлена поисково-спасательная операция на шахте «Листвяжная». Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Поисково-спасательная операция на шахте «Листвяжная» Ako.ru

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«Мы возобновили поисково-спасательную операцию. Предварительно провели необходимые подготовительные мероприятия. Мы должны всех поднять. Но действовать надо взвешенно — права терять больше ни одного человека мы не имеем», — отметил Цивилёв.

Напомним, во время аварии на кузбасской шахте «Листвяжная» погиб 51 человек.