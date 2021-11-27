Москва, , 12:44 — REGNUM Распространение ложной информации о готовящемся военном вторжении России на Украину является пропагандисткой кампанией Госдепа США, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью программе «Вести в субботу» телеканала «Россия 1».

Сергей Нарышкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Нарышкин сообщил, что раздуваемые в западных СМИ слухи о готовящемся российском вторжении на Украину не имеют никакого отношения к действительности.

«Да, должен всех успокоить, ничего такого не будет», — подчеркнул директор Службы внешней разведки РФ.

Он добавил, что эта информационная кампания является «злонамеренной пропагандисткой акцией Госдепа США». Нарышкин объяснил, что целью этой кампании является обострение конфликта на востоке Украины.

«Причём для Соединенных Штатов Америки Украина во всей этой истории — это расходный материал», — отметил Нарышкин.

Он подчеркнул, что России в этой ситуации нужно сохранять выдержку и укреплять обороноспособность страны.

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