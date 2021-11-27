Сочи, Краснодарский край, , 12:38 — REGNUM С 27 по 29 ноября 2021 года в Парке наук и искусств «Сириус» проходит финал первого Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Его участниками стала 1 000 студентов из 76 регионов РФ. Выпускники «Большой перемены» организовали «Перевернутый класс» для участников финала. Школьники проведут для студентов мастер-классы и поделятся своим опытом командной проектной работы.

Твой Ход АНО «Россия — страна возможностей»

Кроме конкурсных испытаний, в дни финала студенты смогут посетить внеучебные центры: карьеры, лидерства и соуправления, спорта и оздоровления, непрерывного обучения, а также арт-центр и медиамастерскую. Возможности своих компаний и предприятий для молодежи на специальной экспозиции представят партнеры конкурса: ОАО «РЖД», ГК «Росатом», российская технологическая компания VK, компания «Моторика». Российское общество «Знание» развернет лекторий. Трэвел офис, созданный для управления и развития проекта «Больше чем путешествие», представит направления и программы туристических поездок в 2022 году.

Выпускники «Большой перемены» организуют образовательное пространство «Перевёрнутый класс». Автор этой идеи — победитель первого сезона «Большой перемены», первокурсник РАНХиГС Никита Свирин.Его проект нацелен показать, что у молодого поколения тоже есть, чему поучиться.

«Школьники могут поделиться со старшими ребятами своими навыками и опытом участия в крупных всероссийских проектах, а также энергией своих личностных качеств, среди которых — целеустремленность ранних лет, вера в идею, основанная на юношеском максимализме, и невероятная самоотдача. «Перевернутый класс» позволит школьникам, абитуриентам и студентам найти полезные контакты и точки соприкосновения двух конкурсов», — отметил Никита Свирин.

Победители «Большой перемены» расскажут финалистам «Твоего Хода», как они борются со стрессом во время решающих конкурсных испытаний, как справляются с прокрастинацией, а также поделятся опытом в выборе направлений для личностного развития. Никита Свирин считает, что «Перевернутый класс» поможет еще больше сблизить конкурсы «Большая перемена» и «Твой Ход», формируя единую экосистему.

«Твой Ход» — это первый в России столь масштабный конкурс для студентов высших учебных заведений невыпускного семестра. Инициатива его проведения была поддержана Президентом России, Председателем Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимиром Путиным 26 марта 2021 года на втором заседании Наблюдательного совета. Идею запуска конкурса озвучил победитель «Большой перемены» Иван Шишкин. И уже в апреле «Твой Ход» стартовал. Он задумывался как продолжение проекта для школьников, чтобы дать им такие же возможности для самоопределения и построения траектории личностного и профессионального развития уже в их студенческие годы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, организаторами Всероссийского конкурса «Твой Ход» выступают АНО «Россия — страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тысяч студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.