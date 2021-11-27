Улан-Удэ, 27 ноября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Бурятия заняла первое место в номинации «Национальная кухня» в конкурсе «Сокровища России», организованном журналом «National Geographic». Победители были определены по итогам онлайн-голосования, которое длилось с 1 июля по 31 октября 2021 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Министерство туризма Бурятии Бурятские буузы

Как отметили в министерстве туризма Бурятии, все номинанты выдвигались официальными представителями регионов России. Республика подала заявки по десяти номинациям, в том числе «природный объект», «культурно-исторический объект» и «национальная кухня».

«По итогам голосования в номинации «Национальная кухня» Бурятия заняла первое место с представленным гастрономическим брендом «Буузы», опередив Удмуртскую республику и Рязанскую область», — отметили в ведомстве.

Добавим, в пятёрку «сокровищ» также вошли удмуртские перепечи, рязанский калинник, донские раки из Ростовской области, а также новгородские серые щи.