Кемерово, , 12:33 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и врио главы МЧС РФ Александр Чуприян посетили пострадавших в Областной клинической больнице скорой помощи имени М. А. Подгорбунского. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв посещает пострадавших на шахте «Листвяжная» Ako.ru

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«Главврач больницы Игорь Пачгин сообщил, что состояние девяти человек — легкой и двух человек — средней степени тяжести. В случае положительной динамики девять «легких» пациентов будут выписаны в понедельник. Увеличение общего количества пострадавших спасателей до 15 человек объясняется тем, что некоторые из них обратились за помощью позже из-за отложенного эффекта, вызванного шоковым состоянием», — говорится в сообщении.

Отметим, что в больнице скорой помощи имени М. А. Подгорбунского на лечении находятся 11 пострадавших при аварии в шахте «Листвяжная»: шесть спасателей и пять шахтеров. Сегодня, 27 ноября, сюда также доставят спасенного накануне горноспасателя.