Бишкек, , 12:30 — REGNUM Подозреваемые в подготовке к насильственному захвату власти в республике три кандидата в депутаты парламента Киргизии от Партии зеленых останутся в списках этой политической силы на парламентских выборах, которые пройдут в стране 28 ноября. Об этом 27 ноября рассказала председатель киргизского ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Согласие на привлечение их к уголовной ответственности не означает, что у них отменена регистрация. Они остаются кандидатами, они включены в бюллетени», — приводит ее слова ТАСС.

Также Шайлдабекова отметила, что, согласно законодательству Киргизии, причиной ограничения участия в выборах может быть только вступление в силу обвинительного приговора суда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецслужбы Киргизии задержали активных членов общественных объединений «Чуй ынтымагы» и «Эл ынтымагы» Азамата Мусакеева и Нурбека Калекеева, а также еще около 15 человек, подозреваемых в подготовке государственного переворота.