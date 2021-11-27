Нижний Новгород, , 12:19 — REGNUM Оперативно оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим на заводе им. Свердлова в Дзержинске поручил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову. Об этом 9 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Взрыв Иван Шилов © ИА REGNUM

Также указывается, что, по предварительной информации регионального Минздрава, в результате произошедшего пострадали два человека.

Кроме того, указывается, что на месте происшествия работает бригада скорой медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что оперативный штаб по выяснению причин взрывов на заводе им. Свердлова по производству боеприпасов в городе Дзержинске Нижегородской области начал свою работу.