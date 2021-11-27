27 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего несколько стран, которые объявили о готовности поддержать Киев в том случае, если Россия начнет полномасштабное вторжение.

Мирослава Романенко, , 15:42 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский назвал несколько стран, которые объявили о готовности поддержать Киев в том случае, если Россия начнет полномасштабное вторжение. Об этом он сказал 26 ноября в ходе пресс-марафона.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы не только публично, но и не публично получили информацию от наших партнеров, от США, Британии, ЕС, Турции, Канады, что они в любом случае на нашей стороне и нас поддержат. Если что-то начнется, как это будет на практике, я не знаю, четких таких вещей я не получал», — приводит слова Зеленского украинское издание Sharij.net.

Заявление украинского лидера обсудили на страницах издания Sharij.net в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие отметили, что не верят в то, что поддержка указанных стран выльется в нечто большее, нежели выражение «глубокой озабоченности», моральной поддержки, а также введения санкций.

Пресс-марафон «30 вопросов президенту Украины» President.gov.ua

«Мысленно с вами. Заграница вам поможет», — написал Тамир Ш.

«Неужели Литва и Эстония не вступятся? Без их помощи победить не получится», — с сарказмом добавил Jurij O.

«Вопрос: чисто гипотетически, сколько было партнёров, когда Крым сменил флаг? Сильно ли помогли? Кто ещё верит в подобные «партнёрства?» — задался вопросом Георгий К.

«Они только подливают масло в огонь, а потом подожмут хвосты и будут только вякать, да разные там санкции вводить. Неужели это непонятно?» — спросил Вячеслав В.

«Они готовы потому, что знают, что Россия не сможет преодолеть стену Яценюка», — пошутил Алексей К.

Яценюк Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А я с ним согласен, стопудово поддержат морально и духовно, и мысленно будут на нашей стороне…» — отметил Никола С.

«Грузия может подтвердить», — добавил Дмитрий С.

«Ага, мысленно. И будут выражать глубокую озабоченность…» — написал Игорь Г.

«Афганистан в августе 2021 года показал, кто с кем… Каждый убегал сам по себе!!! 20 лет навязывали «демократию» афганцам и что в итоге получилось?!» — напомнил Volodya M.

«Зер гут, Вальдемар, зер гут!» — пошутил Евгений П.

«Зеленский забыл учесть опыт Мишки Сожригалстук (Саакашвили — М. Р.). Его тоже поддерживали и даже подталкивали к развязыванию войны. Но эти же страны очень боятся, когда к ним пойдут назад гробы с их горе-солдатами», — отметил Прокоп К.

«Заграница нам поможет», — смеется Игорь В.

«Обещать — не значит жениться. По Черному морю сердито поплавают, да и вся поддержка. Ибо страшно. Вот найти продажную шкуру, поставить её «президентом» и заставить воевать против России — это не страшно…» — написал Марк З.

«Пиндосы с Великобританией прям бегут наперегонки, спотыкаются, воевать за Мыкол (Мыкола — Николай по-русски — М. Р.) с Тарасами», — отреагировал Петр Ф.

«С такой поддержкой, конечно же, можно спать спокойно. Только зачем об этом каждую неделю говорить?» — задался вопросом Александр К.

«Конечно поддержат! На всех телеканалах, все мировые лидеры… осторожно выразят свои опасения. И английский спецназ в женских платьях эвакуирует своих дипломатов», — добавил Вадим К.

«Страны и беженцев божились принять. А на деле мы знаем как. Пообещать — не значит жениться. Такие большие, а в сказки верят», — пишет Владимир З.

«То же самое думал клоун Саакашвили в 2008 году. Где он теперь, не напомните?» — написал Михаил К.

«Идиот, после 08.08.08 он еще на что-то надеется?» — подытожила Алла Г.

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