Москва, 27 ноября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27 ноября поздравил коллектив и ветеранов Алтайского краевого театра драмы имени В. М. Шукшина. В его обращении, опубликованном на сайте Кремля, сказано:

Altdrama.ru Алтайский краевой драмтеатр имени В.М.Шукшина

«Созданный в Барнауле в 1921 году, ваш театр объединил на своей сценической площадке яркие творческие силы, стал крупным культурным, просветительским центром Сибири. Здесь всегда царит атмосфера духовности и вдохновения, бережно хранятся и передаются из поколения в поколение традиции подвижнического служения искусству.

Отрадно, что вы с глубоким уважением относитесь к истории родного театра и основательно подготовились к его юбилею: обновили репертуар, пригласили своих верных поклонников на торжественное, праздничное мероприятие, организовали для них выставку, рассказывающую о ваших предшественниках — талантливых артистах, режиссёрах, художниках, сценаристах. И конечно, особо отмечу огромный, поистине уникальный вклад коллектива в сбережение и популяризацию богатейшего литературного наследия вашего выдающегося земляка — Василия Макаровича Шукшина. От души желаю вам успехов и всего самого доброго».

Как сообщало ИА REGNUM, театр организован в ноябре 1921 года на основе слияния лучших профессиональных театральных сил края в труппу Первого Государственного театра в Барнауле. Свою деятельность начал на сцене Народного дома, который с 1922 года стал именоваться Барнаульским городским драматическим театром.

Ответственным руководителем и главным режиссером театра в 1921—1922 гг. был Александр Никитович Арказанов. Вторым режиссером и одновременно директором Центрального управления театрами Алтайской губернии — Александр Белостоцкий.

В театре действуют театральный музей с постоянной экспозицией по истории, Музей спектаклей по произведениям В. М. Шукшина, Музей театрального костюма, проводятся экскурсии «Закулисье».

Театр организует творческие мастерские, программу читок актуальной драмы «Время «Ч», просветительский проект «Реплики», а также «Театральная гостиная», творческие встречи с актёрами труппы.

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