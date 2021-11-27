Улан-Удэ, 27 ноября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Россия сделает всё возможное, чтобы не допустить включения озера Байкал в список объектов наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой. Об этом заявила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко в Улан-Баторе.

NataliKalinina Байкал

Ранее комитет Всемирного наследия международной организации призвал власти РФ остановить ослабление режима охраны озера. На кардинальное улучшение ситуации дано несколько месяцев, до февраля 2022 года. В противном случае Байкал могут включить в перечень находящихся под угрозой объектов.

«Российская Федерация всё сделает для этого, и такой вопрос в повестке не будет стоять», — передаёт ТАСС слова Виктории Абрамченко.

По её словам, в России уже объявлен конкурс на подготовку научного обоснования по уровню воды в Байкале.