Дзержинск, Нижегородская область, , 12:12 — REGNUM Оперативный штаб по выяснению причин взрывов на заводе им. Свердлова по производству боеприпасов в городе Дзержинске Нижегородской области начал свою работу. Об этом 9 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова».

Взрыв

«По данным пресс-службы ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова», на месте ЧП уже развернул работу оперативный штаб для выяснения причин случившегося», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что 27 октября на территории одного из цехов завода произошел хлопок с последующим возгоранием, в результате чего за медицинской помощью обратились два человека.

Кроме того, отмечается, что жертв в результате произошедшего, а также угрозы жизни работникам и жителям города, нет. Очаг возгорания ликвидируется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате произошедших взрывов на заводе имени Свердлова по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в городе Дзержинске Нижегородской области пострадали два человека.