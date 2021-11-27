Омск, 27 ноября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Омске инспекторы ДПС оказали помощь роженице, родившей ребёнка в салоне машины. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Омской области, утром 26 ноября к лейтенантам полиции Константину Туркову и Александру Курочке обратился взволнованный мужчина.

Управление МВД по Омской области Полицейские помогли роженице в Омске

Он рассказал, что в его автомобиле находится беременная жена, у которой начинались роды. Мужчина опасался не успеть вовремя доставить её в роддом. По его словам, ранее он вызвал скорую домой, но ему рекомендовали доставить жену в медицинское учреждение самостоятельно.

Поручив мужчине следовать за собой, инспекторы включили проблесковые маячки и минуя утренние заторы, быстро доставили пару в роддом. Однако женщина уже начала рожать в салоне машины.

«Александр и Константин при этом оставались рядом, оказывали помощь и врачам, и роженице с ребёнком: вскоре на свет появилась здоровая девочка. Лейтенанты полиции и родившаяся юная омичка в ближайшее время встретятся снова — на выписке из роддома», — отметили в управлении.