Кемерово, , 11:54 — REGNUM Центральный районный суд Кемерова принял решение об аресте директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова на два месяца. Решение принято на заседании 27 ноября.

Поисково-спасательная операция на шахте «Листвяжная» Ako.ru

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«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 25 января», — передаёт ТАСС из зала суда.

Следствие считает, что Махраков получил информацию об опасной концентрации метана в горных выработках до 25 ноября, когда на шахте произошёл взрыв. Сам Махраков своей вины в нарушении правил промышленной безопасности не признал.

Взрыв на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошёл 25 ноября. Трагедия унесла жизни 51 человека, включая пятерых спасателей.

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