Даллас, США, , 11:53 — REGNUM Хоккейный клуб «Даллас Старз» обыграл команду «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 27 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Денис Гурьянов в составе хоккейного клуба «Даллас Старз» (сс) China Wong / AHL

Игра состоялась на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:1.

У «Старз» заброшенными шайбами отличились оформивший в матче дубль Джо Павелски (обе на 2-й минуте) и российский нападающий клуба Денис Гурьянов.

Автором единственной забитой шайбы «Колорадо» стал Кейл Макар (57-я, при игре 6×5).

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Даллас», одержавший третью подряд победу, 28 ноября сыграет на выезде с командой «Аризона Койотс», а «Колорадо», прервавший этим поражением победную серию из шести игр подряд, в этот же день на домашнем льду встретится с клубом «Нэшвилл Предаторз».