Приштина, Сербия, 28 декабря, 2021, 22:31 — ИА Регнум. Бывший представитель США по диалогу между Сербией и Косово Ричард Гренелл 28 декабря призвал премьер-министра Косово Альбина Курти вернуться к рассмотрению проекта по строительству американо-европейского газопровода в Косово.

Ричард Гренелл

На своей странице в социальной сети Twitter Гренелл отметил, что Косово сталкивается с серьезным энергетическим кризисом, а потому отказ Курти на предложение Запада был ошибкой.

Напомним, ранее правительство Косово приняло ряд чрезвычайных мер в связи с энергетическим кризисом. Потребление электроэнергии было ограничено, а на энергетические предприятия были наложены особые обязательства.