Дзержинск, Нижегородская область, , 11:46 — REGNUM В результате произошедших взрывов на заводе имени Свердлова по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в городе Дзержинске Нижегородской области пострадали два человека. Об этом 27 ноября сообщил источник в экстренных службах.

Взрыв (сс) thomasstaub

«Пострадали двое рабочих», — приводит его слова РИА Новости.

При этом, по данным ГУ МЧС России по региону, 27 ноября в 09:52 (мск) на заводе имени Свердлова, по предварительным данным, сработала пожарная сигнализация и затем произошло несколько хлопков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на заводе им. Я.М. Свердлова по производству боеприпасов и взрывчатых веществ, который находится в городе Дзержинск Нижегородской области, прогремело несколько взрывов.