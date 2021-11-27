Москва, 27 ноября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. ДОКУМЕНТ

Украина

***

Открытое обращение к президенту Украины В. А. Зеленскому

Уважаемый Владимир Александрович!

Я уже восьмой год с тревогой наблюдаю за тем, что происходит в отношениях между Россией и Украиной. С нетерпением жду момента, когда наступит перелом и всё изменится в лучшую сторону.

Несколько слов о себе. Мне 69 лет. Я родился на Украине. Извините, я и дальше буду писать «на», а не «в», как привык это делать с детства. Ведь говорят же «на Кубе», «на Ямайке» и в других случаях. Это не принципиально, ведь смысл от этого не меняется. По отцу я украинец, а по матери — русский. По своей национальной позиции я интернационалист, то есть для меня неважно, какой человек национальности, главное, чтобы он был человеком рациональным и адекватным.

Я 24 года прожил на Украине и за это время не покидал её пределов даже на один день. В 1976 году, закончив ВУЗ, по распределению как молодой специалист был направлен на работу в Россию. С тех пор и по настоящее время живу в России.

Как у каждого человека, у меня есть недостатки, и один из них — обострённое чувство справедливости. Вообще-то справедливость — это хорошее качество, но когда его в избытке, то это становится недостатком.

Вот и сейчас, зачем мне это нужно, тратить время и писать это обращение. Ведь есть чем заняться! Поехал бы на рыбалку, сходил в лес за грибами или просто посмотрел фильм по телевизору. Жил бы, как все люди живут. Но нет, сижу и пишу, потому что жажду справедливости.

Теперь несколько слов о вас. Вы, безусловно, человек неординарный. Даже если бы вы не были президентом Украины, можно было бы сказать, что ваша жизнь удалась.

А вот удалась ли ваша личная жизнь в статусе президента, на этот вопрос лично у меня уверенности нет. Я не уверен не потому, что сомневаюсь в ваших способностях.

Дело в том, что политика — это такая грязь, и это обстоятельство делает вашу жизнь непредсказуемой. Вы можете, образно выражаясь, взлететь, а можете упасть на самое дно. До избрания на этот высокий пост вы могли жить для себя, а после избрания — уже нет. После избрания вы должны действовать в интересах народа своей страны. Это истина. Конечно, всем не угодишь, но в интересах большинства, однозначно.

Вы наделены широкими полномочиями, и поэтому в ваших силах решить любой внутренний вопрос, а также некоторые вопросы внешней политики. Например, наладить отношения с Россией. Это тоже в интересах народа. Кстати, не только украинского, но и российского. И в этом плане не нужно было что-то изобретать. Существовавшая после распада СССР модель развития наших стран вполне устраивала большинство населения и России, и Украины.

Украинцы часто говорят о суверенитете и независимости. Считаю, что период с момента распада СССР и до 2004 года — это был период истинной независимости и суверенитета Украины.

Всё изменилось в декабре 2004 года, когда президентом Украины стал Виктор Ющенко. С этого момента вектор внешней политики Украины диаметральным образом изменился. Я человек простой, и у меня нет доступа к архивам спецслужб, поэтому не могу утверждать, но подозреваю, что в то время на высший государственный пост Украины пришёл человек, который был не только националистом и русофобом, но и числился в списках агентуры американских спецслужб, то есть был фактически предателем родины. Только этим можно объяснить то, что В. Ющенко стремился максимально испортить отношения между Украиной и Россией. Его абсолютно не интересовало, пойдёт ли это на пользу самой Украине. Как показало время, его действия навредили больше народу Украины, чем России.

Придя к власти, он начал чудить. Перекрывал вентиль на газовой трубе, которая шла в Европу. Благодаря этому Украина получила славу ненадёжного транзитёра. Я думаю, не будь этого, Россия никогда бы даже и не подумала строить ни «Северный поток», ни «Южный», а газ так бы и прокачивали через Украину.

Отметился Ющенко и в других антироссийских мероприятиях. Зачем, например, нужно было муссировать тему голодомора? Да, это была трагическая страница в истории Украины, но не только Украины — пострадали и другие республики Советского Союза, в том числе и Россия. Зачем нужно было подавать всё так, как будто это было сделано умышленно и пострадала только Украина?

Ответ на этот вопрос можно найти, если вспомнить, что говорил советник по национальной безопасности 39-го президента США Джимми Картера (1977−1981г.) Збигнев Бжезинский, который являлся одним из ведущих идеологов внешней политики США. Он сказал, что, если оторвать Украину от России, то Россия никогда не будет великой державой. Вот он — ответ и объяснение всему тому, что происходило на Украине, начиная с 2004 г. с приходом к власти В. Ющенко.

Сейчас уже отчётливо видно, что сделано это было по указанию сверху, как в России говорят, «из вашингтонского обкома». Именно в тот момент решался вопрос о суверенитете и независимости Украины. Останется она такой или рухнет под напором указаний из-за океана? У народа Украины об этом не спросили, так как заранее знали ответ, который никак не устраивал «вашингтонский обком». Поэтому ставка была сделана не на демократию, а на автократию: есть президент Украины, он единолично всё решит.

Он и решил так, как ему указали.

Я думаю, что лучше бы в тот момент Ющенко вспомнил о том, как люди разных национальностей строили Днепрогэс, Азовсталь, Запорожсталь и многие другие промышленные предприятия, находящиеся на Украине, а также о том, как её территория прирастала в годы Советской Власти. В итоге за неполные пять лет пребывания у власти им было разрушено всё лучшее, что связывало наши народы, что создавалось десятилетиями, если не веками.

И последний вопрос, на который я до сих пор не могу найти ответ, — это зачем и почему нужно было силовым методом смещать с поста президента Виктора Януковича? Ему ведь до окончания срока своих полномочий оставался один год, а ситуация в стране не была катастрофической. Уж точно не хуже чем при Ющенко!

Через год состоялись бы выборы. К власти пришёл другой человек, возможно даже, что тот же Пётр Порошенко. Уж американцы бы точно подсуетились. И не было бы кровавого майдана в Киеве, не было бы событий в Одессе и точно не было бы Крыма и Донбасса. Этого точно не было бы, так как Украина не дала бы для этого ни малейшего повода. Впрочем, это вопрос не к вам, Владимир Александрович, это вопрос к американским спецслужбам, которые писали сценарий этих событий. Думаю, что у них, как и у украинских политиков, не хватило дальновидности, чтобы просчитать конечный результат. Думаю, что они и сами удивились такому результату.

И тут самое время вспомнить, что в своё время говорил другой советник по национальной безопасности и госсекретарь США Генри Киссинджер.

Его высказывания как нельзя лучше подходят для подтверждения моих слов. Он сказал:

В интервью The National Interest (цитата): «Нам не следует вмешиваться в международные конфликты, если с самого начала мы не можем предсказать, что будет в конце»;

Ещё он сказал, что американцы (цитата) «отказываются учиться на своих ошибках»;

И последнее: «чужие интересы превратили украинский кризис в трагедию».

А теперь, раз уж я упомянул американцев, хочется ещё больше углубиться в эту тему. Америка (говорим Америка, подразумеваем США), она, конечно выдающаяся страна, которая многого добилась и занимает лидирующие позиции по многим показателям в мире. Но если быть справедливым и объективным, то не всё в Америке идеально и не со всего нам необходимо брать пример и, тем более, слепо подражать.

Если углубиться в историю страны, необходимо вспомнить, что первые переселенцы из Европы, которые начали заселять нынешнюю территорию США — это были люди особенные. Зачастую, авантюристы, желавшие разбогатеть любой ценой. Иногда это были преступники, которые скрывались от правосудия. Они агрессивно осваивали территории, силой подавляя естественное сопротивление со стороны коренного населения. Многие черты характера нынешнего белого населения Америки были унаследованы от своих предков. Эту ситуацию можно охарактеризовать русской поговоркой «яблоко от яблони далеко не падает». Они безжалостно уничтожали индейцев, в качестве рабочей силы использовали рабов. Многие вопросы решались с позиции силы, а не закона. Действовал негласный закон: на чьей стороне сила, тот и прав. Это как в дикой природе, когда сила, ловкость, а иногда и хитрость помогают выжить в сложных условиях.

С тех пор прошло много времени и многое изменилось, но гены до сих пор не дают покоя американцам. Они по-прежнему пытаются многие международные вопросы решать с позиции силы, а принцип взаимной выгоды не для них.

Они, наверное, думают, что живут в двух параллельных мирах. Сейчас это называется политикой двойных стандартов. Одни стандарты внутри страны, другие за её пределами. Для американцев — одна демократия, для всех остальных — другая. Во всём мире считается, что демократия — это власть народа, в Америке демократия — это власть демократов. Особенно показательно это проявилось на выборах Дональда Трампа. Но такую свою демократию они пытаются распространить на другие страны. Особенно если эти страны не так, не по-американски, понимают эту самую демократию.

С одной стороны, они понимают, что вмешиваться во внутренние дела других стран нельзя. Но если найти повод, то можно.

А если повода нет? Тогда его нужно придумать. То есть фактически устроить провокацию, а потом, глядя как бы со стороны, делать вид, что ты ни при чём. Что виноват тот, кто на самом деле не виноват вовсе. Именно так, с провокаций, начинались многие войны, в которых участвовали США.

Хотя, если говорить о войнах, в которых участвовали США, то необходимо отметить, что для американцев война — это только бизнес. И за этот бизнес они не готовы умирать.

В истории США была только одна война, которую они сами развязали, устроив провокацию, и в которой они понесли существенные человеческие потери, — это война во Вьетнаме. Тогда погибли и пропали без вести 58 тыс. человек. Около 300 тыс. были ранены.

И эта война их многому научила. Даже появился термин: «вьетнамский синдром».

Они поняли, что воевать нужно чужими руками. Создать очаг напряжённости, спровоцировать одну из сторон, а потом поставлять оружие воюющим сторонам, зарабатывая на этом. Это как раз та тактика, которая применялась раньше в других местах, а сейчас применяется на Украине.

Кстати, и НАТО создано с этой же целью.

Руководство альянса много говорит о мнимых угрозах, основная из которых, по их мнению, исходит от России. Хотя реально они понимают, что воевать с Россией они никогда не будут, тем более, из-за Украины. А говорить о гипотетических угрозах со стороны России они будут всегда, так как от этого зависит и финансирование НАТО, и даже его существование. Чем больше они наговорят страшилок, тем больше будет их бюджет.

Что же касается США, то у них в отношении России и Украины есть две большие мечты. Первую мечту озвучил Збигнев Бжезинский, о чём я написал выше. Повторюсь, она заключается в том, чтобы оторвать Украину от России и тем самым ослабить Россию.

При этом они умалчивают, что это приведёт к ослаблению и самой Украины, но это факт.

А вторая мечта — спровоцировать войну между ними, чтобы русские и украинцы убивали друг друга до полного уничтожения. После этого можно будет распилить Россию на куски и использовать по своему усмотрению. А Украину они уже и так используют по своему усмотрению.

Тактика, которую они используют на Украине, заключается в том, чтобы расставить свою агентуру из числа украинских политиков на руководящие посты и фактически управлять страной, что и происходит с 2004 года.

Честно говоря, я наивно полагал, что эта тактика не сработает с вами, Владимир Александрович, но, видимо, вам сделали предложение, от которого вы не смогли отказаться. А иначе как объяснить то, что вы напрочь забыли о своих предвыборных обещаниях? Помните, в начале этого обращения я написал, что до избрания на этот высокий пост вы могли жить для себя? А после избрания — уже нет. После избрания вы должны действовать в интересах народа своей страны. Говорят, вы собираетесь на второй президентский срок. Необходимо будет опять давать предвыборные обещания, да только кто же вам теперь поверит? Людей, конечно, можно обмануть, но только один раз. Во второй раз вам уже никто не поверит. Хотя, с другой стороны, у вас ещё есть время.

Что ж так не везёт Украине? В чём причина?

Мне приходилось разговаривать с украинцами, и некоторые из них говорили: «Вот бы нам такого президента как в России!» Правда, это было ещё до событий 2014 года. Сейчас они так уже не говорят, сейчас они так только думают, потому что говорить так сейчас нельзя. Сейчас на Украине сразу получишь по полной за свободу слова!

После того как СССР распался и Украина стала независимой страной, очень часто звучал лозунг «Украина — це Европа». А ещё, «москаляку на гиляку». Или «хто не скаче, той москаль» и другие. Некоторые украинские политики так и думали, что на этих лозунгах и попрыгушках они прямиком въедут в Европу. Что не нужно напряжённо работать, а можно просто митинговать, жечь покрышки, выворачивать булыжники с мостовой и бросать их по полицейским и в витрины магазинов. Что чем чаще они будут повторять разные лозунги, тем быстрее наступит счастье.

На деле подтвердилось то, что всегда считалось аксиомой: что только труд является источником благосостояния. Из этого следует только один вывод: чтобы хорошо жить, нужно хорошо работать.

Кстати, по мнению большинства, отношения между Украиной и Россией испортились после событий в Крыму и в Донбассе. Но это совсем не так. Я хочу напомнить, что всё началось не с Крыма и Донбасса, а за 10 лет до них с приходом к власти В. Ющенко. Россия же всё это время терпела, надеясь, что возобладает здравый смысл, который заключается в том, что с соседями нужно жить дружно. И только в 2014 году не вытерпела и перешла к активным ответным действиям.

А до Ющенко у нас сохранялись хорошие отношения. Мы реально не вмешивались в дела друг друга, и наши отношения были партнёрскими, то есть строились на взаимовыгодной основе. Причём выгода Украины была выше российской и оценивалась в десятки миллиардов долларов, которые она получала от России в виде различных преференций.

То есть Россия, несмотря на то, что СССР развалился, не мелочилась и продолжала поддерживать её экономически.

Думаю, у всех украинских политиков, которые руководили страной до событий в Крыму и в Донбассе, не хватило дальновидности, чтобы спрогнозировать, чем это всё может закончиться. Все эти годы Украина медленно, но уверенно двигалась к развязке с Крымом и Донбассом. А финал был закономерным.

Главная стратегическая ошибка Украины заключается в том, что она стремится не замечать существование России и решать все накопившиеся межгосударственные проблемы с кем угодно, но только не с Россией.

Но Россия — не Гондурас. Её невозможно не замечать. Нравится она вам или не нравится, это не имеет никакого значения. Украина могла бы строить свои отношения с Россией на принципе нейтралитета, как, например, у нас с Финляндией. Ведь было время, когда наши страны воевали и Финляндия по итогам той войны потеряла часть своей территории. Сейчас о потере этой территории она даже не вспоминает и не стремится в НАТО. Более того, Финляндия на официальном уровне сделала заявление, что она не имеет территориальных претензий к России. Сейчас мы точно не враги, сейчас мы партнёры и развиваем экономическое сотрудничество на взаимовыгодной основе. Точно такое же сотрудничество у Финляндии с другими странами. Чисто прагматический подход, но никак не политический.

Вот если бы Украина придерживалась этого принципа, всё было бы по-другому.

Но зачем было оскорблять Россию, выкрикивая лозунги типа «москаляку на гиляку»? Или «хто не скаче, той москаль» и некоторые другие? Зачем нужно было действовать во вред России? Все эти действия со стороны Украины должны были пресекаться, а не поощряться! Опять же, не хватило дальновидности, к чему это может привести.

Другой стратегической ошибкой Украины являлось то, что некоторые внутренние вопросы она старается решать силой, забывая о том, что на каждую силу есть ещё большая сила. Это особенно заметно в Донбассе. Война там идёт уже восьмой год. Это почти в два раза дольше, чем продолжалась Великая Отечественная война.

И, что особенно цинично, это гражданская война, в которой Украина уничтожает своё собственное население. При этом имеются потери с обеих сторон.

Да, Россия поддерживает Донбасс гуманитарно, но она не направляет туда регулярную армию, Да, там есть российские наёмники, которые поехали туда по убеждению, а не потому, что их туда послали. Это было их собственное решение. Но такие же наёмники есть и с другой стороны. Их там полный интернационал со многих европейских стран и Америки. В таком случае можно вообще забыть о наёмниках, как в математике сократить в числителе и знаменателе и тогда станет очевидным тот факт, что Украина воюет с собственным народом.

Ведь всё, чего хотел Донбасс, так это автономии в составе Украины!

Многие страны Европы, такие вполне успешные, как Германия, Австрия, Швейцария, Испания, Бельгия и некоторые другие, устроены по этому принципу и являются федерациями. В США дело обстоит точно так же, где в каждом штате свои законы.

Что в этом плохого?

Я напомню, что в Донбассе всё началось с того, что после отстранения от власти Януковича туда приехали националисты, которые силой и угрозами применения оружия начали диктовать свои условия.

Этих националистов ополченцы вышвырнули со своей земли.

Те обиделись, и началась эскалация вооружённого конфликта, в котором применялся весь арсенал ВСУ: танки, авиация и даже запрещённое к применению вооружение.

Что можно по этому поводу сказать? Можно только повторить то, что не хватило дальновидности. Не проще ли было с самого начала в 2014 году решить вопрос, сидя за столом переговоров?

Пользуясь случаем, не могу не прокомментировать высказывание руководителя СНБО Украины Алексея Данилова, который обвинил в потере Крыма Германию и Францию.

Наверное, он не подумал, что сказал. Точнее, сначала сказал, а потом подумал, что такие слова могли привести к дипломатическому скандалу.

На вопрос о том, кто виноват в потере Крыма, я уже ответил выше. Но могу кратко повторить. Виновато государство, которое называется США, и его президент Барак Обама, а также президент Украины Виктор Ющенко. Я бы даже последнего поставил на первое место. Повторю уже в третий раз, что у них не хватило дальновидности, чем это всё может закончиться. А Россия просто поступила так, как и должна была поступить уважающая себя страна.

Барак Обама и Виктор Ющенко играли на политической шахматной доске так, как играют плохие шахматисты, которые не могут просчитать игру на несколько ходов вперёд.

А ведь прецеденты уже были. В истории было много случаев, когда с Россией пытались разговаривать с позиции силы. После каждого такого случая страны терпели поражение и теряли часть своей территории. Перечислю некоторые из них:

Самый, можно так сказать, свежий случай, когда в 2008 г. Грузия потеряла Южную Осетию. Одного этого случая было достаточно, чтобы сделать правильные выводы.

Вторая мировая война. По итогам войны Германия потеряла Восточную Пруссию (нынешнюю территорию Калининградской области) и другие территории. Всего более 25% своей территории. Япония потеряла южную часть острова Сахалин и все острова Курильской гряды.

Война с Финляндией в 1940 г. Потеря территорий, которые сейчас является частью Карелии, Ленинградской и Мурманской областей.

Война с Османской империей. Было время, когда Россия не имела выхода к Чёрному и Азовскому морям. Нынешняя территория Молдавии, весь юг нынешней Украины, включая Крым, Ростовская область, Краснодар и Ставрополье, — это всё была Османская империя. Мало того, что они занимали такую огромную территорию, так они ещё совершали набеги на своих северных соседей. Захватывали и уводили в плен население, требовали уплаты дани. Все эти территории турки потеряли. За это мы должны быть благодарны Петру I, а также за то, что он прорубил окно в Европу через Балтийское море. Нужно отдать должное его дальновидности.

А теперь несколько слов о Владимире Путине.

Сейчас на Украине принято ругать президента России, а я думаю, вы должны сказать ему спасибо. Какое нужно иметь терпение, чтобы более 7 лет ждать, что вы закончите воевать с собственным народом в Донбассе! Потенциал России позволяет решить этот вопрос за три дня, но Владимир Путин не хочет исполнять вторую мечту США, о которой я написал выше и которая заключается в том, чтобы спровоцировать войну между Россией и Украиной. Поэтому он терпеливо ждёт, что вы опомнитесь и к вам придёт понимание того, что Донбасс вы можете потерять так же, как потеряли Крым.

Будь на месте Путина другой человек, всё было бы по-другому.

Я думаю, что наш президент хорошо усвоил уроки истории и помнит слова, которые более ста лет назад сказал премьер-министр царской России Пётр Столыпин. Он сказал (цитата): «Дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России».

К сожалению, к этим словам П. Столыпина не прислушался царь Николай II и в 1914 году дал втянуть Россию в Первую мировую войну. А повод-то был ничтожный. Если бы президент России В. Путин по каждому такому поводу начинал войну, то в России бы к настоящему моменту уже не осталось населения.

И в заключение ещё раз о Крыме. Выше я ответил на вопрос о том, кто виноват в потере Крыма. Теперь хочу ответить на вопрос: «чей Крым?»

Радикально настроенные украинцы любят задавать этот провокационный вопрос. Причём делают это под угрозой применения силы, если ответ будет неправильный.

Но какой бы ни был ответ, это никак не влияет на принадлежность Крыма.

Крым реально российский. А вся суета вокруг этой темы — это даже не попытка вернуть Крым Украине, а стремление ублажить своё ущемлённое самолюбие.

Ведь все и на Украине, и в России, да и в Америке понимают, что назад дороги нет, что не для того присоединяли, чтобы потом отдавать. На Россию было оказано беспрецедентное давление в виде санкций и других недружественных действий. Транспортная, водная и энергетическая блокады полуострова создали трудности не только для Крыма, но и всей России. Тем не менее они были успешно преодолены.

Россия понесла большие экономические и финансовые потери. Но решение по Крыму было не только экономическим, а в большей степени политическим и стратегическим. А в политике не всё измеряется деньгами, и если Россия сразу не поменяла своё решение по Крыму и преодолела все искусственно созданные на её пути барьеры, то теперь она тем более не сделает этого.

Так что Владимир Александрович, могу сказать вам по-украински: не витрачайте марно сили, це неможливо (перевод — не тратьте напрасно силы, это невозможно).

Лучше проанализируйте, какие ошибки привели к таким печальным последствиям, чтобы не совершать их в будущем. Выше я перечислил эти ошибки; возможно, ваши аналитики к этому что-то добавят.

Лучше быстрее улаживайте отношения с Донбассом, а то будет как с Крымом.

Обратите внимание на то, что пытаясь навредить России, вы вредите и Украине.

А должно быть так, чтобы обе стороны получали выгоду. Это так, как у России с Финляндией, Германией и Турцией. Они, конечно, не бросаются в объятия с Россией, но у нас с ними нормальные партнёрские отношения на взаимовыгодной основе.

Не могу не сказать несколько слов о стремлении Украины в НАТО.

Уважаемый, Владимир Александрович, ведь вы же знаете устав этой организации и существующие правила приёма в альянс новых членов. Эти правила требуют от претендентов сначала решить свои территориальные проблемы, а уже потом будет решаться вопрос об их вступлении. А иначе получается, что НАТО вам нужно только для того, чтобы развязать третью мировую войну. Даже если это случится, не дай Бог, конечно, тогда сам факт существования Украины будет под вопросом. Но этого не случится, потому что и в НАТО, и в Америке никто не собирается отдавать свои жизни за Украину.

Помните, выше я написал, что для них это только бизнес? Они и дальше хотят зарабатывать на этом деньги. По-другому вопрос не стоит. А если они начнут воевать с Россией, то они потеряют всё.

И если вы настойчиво хотите вступить в НАТО, сделайте официальное заявление о том, что Украина не имеет территориальных претензий к России. После этого вас примут в альянс, но после этого вы уже не сможете призывать НАТО к войне с Россией, так как территориальный вопрос будет улажен мирным путём. А другого пути и не существует.

Вот Финляндия в своё время тоже сделала такое заявление, а в НАТО вступать не хочет. Тем не менее она в настоящее время является одной из самых успешных стран Европы с высоким уровнем жизни и высоким уровнем ВВП на душу населения.

Так что дело совсем не в НАТО.

Повторюсь ещё раз, чтобы хорошо жить, нужно хорошо работать, а не митинговать.

Вот и всё.

На этом заканчиваю, так как уже злоупотребил вниманием читателей, затянув освещение проблемы.

P.S. Когда я начинал писать это обращение, то думал, что я его отправлю почтой лично президенту Украины Владимиру Зеленскому.

А когда закончил писать, то понял, что оно скорее попадёт в посольство США на Украине, чем к самому Зеленскому. А сам Зеленский, скорее всего, даже и не узнает о его существовании. Но даже если и узнает, то вряд ли ответит. Поэтому я принял решение сделать это обращение открытым и сейчас думаю, на какой платформе или в каком СМИ его разместить.

Хочу также заметить, что некоторые люди, которые будут читать это обращение, могут подумать, что писал его не я, а мою персону просто использовали. Уверяю вас, что и сама идея написания принадлежит мне и написал всё это сам лично без всяких подсказок со стороны, так как действовал по убеждению, что это принесёт пользу нашим странам.

Также был ещё один повод к написанию этого обращения. Дело в том, что после просмотра различных ток-шоу, которые можно увидеть по телевидению, остаётся ощущение недосказанности, когда выступающему дают всего одну минуту, да при этом его ещё перебивает ведущий. Особенно этим злоупотребляет Владимир Соловьёв. Разве можно за это короткое время в полном объёме осветить весь набор сложных российско-украинских проблем? А тут я смог выдать семь страниц текста и при этом мне никто не мешал и не перебивал.

С уважением ко всем, кто дочитал до конца,

Мисан Анатолий Дмитриевич