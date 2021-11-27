Можга, Удмуртия, , 11:37 — REGNUM В результате того, что легковой автомобиль занесло в грузовой автомобиль на трассе М-7 «Волга» Можгинского района Удмуртской республики, погибли три человека. Об этом 27 ноября рассказали журналистам в пресс-службе ГИБДД Удмуртии.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

«27 ноября около 08:00 (07:00 мск) на 64-м км автомобильной дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга» Можгинского района (около д. Новые Юбери), по предварительным данным, водитель автомобиля LADA Granta — мужчина 1986 года рождения, при движении в сторону Можга, не справился с управлением, допустил занос транспортного средства, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем «ГАЗон» под управлением мужчины 1985 года рождения», — сообщили в пресс-службе.

Также указывается, что водитель и один из пассажиров легковушки скончались на месте, позднее в медучреждении умер еще один пассажир. Кроме того, отмечается, что также была оказана медпомощь водителю автомобиля «ГАЗон» и его пятилетнему пассажиру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Омске правоохранители нашли водителя, скрывшегося после наезда на мать с ребёнком.