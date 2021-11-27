Колумбус, США, 27 ноября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» обыграл команду «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 27 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра состоялась на льду «Нейшнвайд-Арены» в Колумбусе и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:2.

В составе «Блю Джекетс» шайбы забросили шведский форвард Густав Нюквист (14-я минута, в большинстве), шведский защитник Адам Боквист (27-я), Джек Рослович (47-я) и Макс Доми (59-я, в пустые ворота).

У «Ванкувера» голами отличились российский нападающий Василий Подколзин (20-я) и Тайлер Мотт (39-я).

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков записал на свой счет во встрече одну результативную передачу, его одноклубник — российский форвард Егор Чинахов, не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Коламбус» 28 ноября сыграет на выезде с командой «Сент-Луис Блюз», а «Ванкувер» днем позже также на выезде встретится с клубом «Бостон Брюинз».